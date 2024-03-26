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    • Талалаев подтвердил трансфер воспитанника «Спартака» Митрюшкина в «Локомотив»

    Талалаев подтвердил трансфер воспитанника «Спартака» Митрюшкина в «Локомотив»

    Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин перейдет летом в «Локомотив». Информацию подтвердил тренер химчан Андрей Талалаев.

    «А что тут комментировать? Да, Митрюшкин подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Для нас это сюрпризом не стало, трагедией – тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор.

    До конца сезона Антон у нас, он доработает контракт. Есть Игорь Обухов, который в нынешнем сезоне провел больше матчей. Будем растить своего вратаря. Помимо Бурыченкова, который в текущем первенстве за основу не выходил, в системе «Химок» есть молодой и очень талантливый Павлов», – сказал Талалаев.

    • 28-летний Митрюшкин играет в «Химках» с лета 2022 года.
    • Ранее он выступал за «Спартак», «Сьон», дюссельдорфскую «Фортуну» и дрезденское «Динамо».
    • «Химки» лидируют в Первой лиге.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:31
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1711465224
    И правильно! А спам наберёт неликвидов за бабло в несколько раз большее)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1711465492
    У Химок есть Обухов, который в матче с Краснодаром показал себя во всей красе, так что уход Митрюшкина для них потерей не будет.
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