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    Подробности отказа «Зенита» «Барселоне» по Аршавину

    Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подтвердил, что «Барселона» пыталась купить Андрея Аршавина.

    – Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала «Барселона». Они давали нам 15 миллионов евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Лионеля Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной». Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Александру Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.

    – А продать дороже 15 миллионов было нельзя?

    – «Барселона» заняла жeсткую позицию – 15 и всe: «За 17 у нас есть игрок лучше». Мы пришли к Аршавину и сказали: «Андрей, за 17 миллионов ты им уже неинтересен». Представляете, всего 2 миллиона разницы!

    – Думаете, у Аршавина до сих пор осталась обида, что не отпустили в «Барселону»?

    – Он очень туда хотел. Уверен, что Аршавин об этом вспоминает. Не думаю, что слово «обида» правильное, но сожаление и разбитая мечта – да.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1711457059
    Представляете себе линию атаки Барсы того времени Месси,Аршавин,Сократес? Das ist fantastisch...
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