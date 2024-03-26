Подробности отказа «Зенита» «Барселоне» по Аршавину

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подтвердил, что «Барселона» пыталась купить Андрея Аршавина.

– Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала «Барселона». Они давали нам 15 миллионов евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Лионеля Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной». Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Александру Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.

– А продать дороже 15 миллионов было нельзя?

– «Барселона» заняла жeсткую позицию – 15 и всe: «За 17 у нас есть игрок лучше». Мы пришли к Аршавину и сказали: «Андрей, за 17 миллионов ты им уже неинтересен». Представляете, всего 2 миллиона разницы!

– Думаете, у Аршавина до сих пор осталась обида, что не отпустили в «Барселону»?

– Он очень туда хотел. Уверен, что Аршавин об этом вспоминает. Не думаю, что слово «обида» правильное, но сожаление и разбитая мечта – да.