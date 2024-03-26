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    • Сорокин: «Только две европейские сборные готовы играть с Россией»

    Сорокин: «Только две европейские сборные готовы играть с Россией»

    Советник президента РФС и член Совета ФИФА Алексей Сорокин заявил об ограниченности выбора соперников для сборной России.

    – Сборная России провела матч с Сербией (4:0), летом сыграет с Белоруссией. Из европейских команд это все возможные соперники на данный момент?

    – Насколько мне известно, пока все. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное – их уровень.

    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
    • Причиной стало начало СВО.
    • 25 марта Россия должна была сыграть с Парагваем, но матч отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

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    Источник: «РБ Спорт»

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