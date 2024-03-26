Сорокин: «Только две европейские сборные готовы играть с Россией»

Советник президента РФС и член Совета ФИФА Алексей Сорокин заявил об ограниченности выбора соперников для сборной России.

– Сборная России провела матч с Сербией (4:0), летом сыграет с Белоруссией. Из европейских команд это все возможные соперники на данный момент?

– Насколько мне известно, пока все. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное – их уровень.