Сорокин: «Только две европейские сборные готовы играть с Россией»

Советник президента РФС и член Совета ФИФА Алексей Сорокин заявил об ограниченности выбора соперников для сборной России.
– Сборная России провела матч с Сербией (4:0), летом сыграет с Белоруссией. Из европейских команд это все возможные соперники на данный момент?
– Насколько мне известно, пока все. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное – их уровень.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- Причиной стало начало СВО.
- 25 марта Россия должна была сыграть с Парагваем, но матч отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».