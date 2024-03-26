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    Игнатьев сказал, какой поступок Абаскаля возмутил его

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Спартака», новичке московской команды Манфреде Угальде и ее главном тренере Гильермо Абаскале.

    – Вам нравятся красно-белые этой весной?

    – «Спартак» всегда удивляет. Многие, кто предрекал команде тотальный провал, ошиблись. Команда физически и функционально очень неплохо готова. Мало кто может играть в гостях с «Зенитом» вничью. Это о многом говорит.

    – Угальде – это не провальный трансфер?

    – Мне очень нравится этот игрок. Хорошие быстрые ноги, сам игрок подвижный. Его тянет в сложные эпизоды. Это психология больших иностранных нападающих. Наши неплохо играют в пас, создают комбинации. Угальде силен именно индивидуально.

    – Как думаете, что происходит внутри команды? Абаскаль не присутствовал на той же игре с «Зенитом», теперь публикует странные цитаты.

    – Меня возмутил его отъезд с матча с «Зенитом»! Футболист всегда оглядывается на своего тренера, слушает его интонацию. Второй и пятый тренер не влияют на игрока. Главный тренер – это психолог, от которого все зависит. Я никак не могу понять его поступок.

    • Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не поехал на гостевой матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом». Он не мог присутствовать на скамейке запасных команды из-за дисквалификации.
    • Манфред Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе.
    • С 21-летним игроком сборной Коста-Рики был подписан контракт на четыре с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1711451569
    сныкался, как хряки по бачкам! промквас помойный вообще писал перед матчем, что не полезет по привычке в бачок - а уедет на вахту в лес, даже счёт знать не будет! вот это уровень залегания на дно, гы-гы! давайте уже скажем ему, что зря он так старался, хряки не проиграли)
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    Алексей З
    1711454985
    Бомбардир , после матча с Зенитом прошёл почти месяц , вы реально с головой не дружите , ну сколько можно мусолить эту тему ? Вы хоть своих подручных дебилов бмжовских пожалейте, ну месяц одно и тоже обсуждать. Хотя конечно , х.ли на холопов смотреть, пусть отрабатывают.
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