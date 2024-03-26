Орлов оценил российских тренеров

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в России плохие тренеры на всех уровнях футбола.

«Тренеры нужны, у нас плохие тренеры. Мы это не говорим. У нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы... Ну вот Семак сейчас командой [руководит].

А до Семака-то кто «Зенит» тренировал и побеждал? Иностранцы. Ну, это же о чем-то говорит. Поэтому надо внутренне вот эти резервы поднимать», – сказал Орлов.