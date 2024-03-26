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    Орлов оценил российских тренеров

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что в России плохие тренеры на всех уровнях футбола.

    «Тренеры нужны, у нас плохие тренеры. Мы это не говорим. У нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы... Ну вот Семак сейчас командой [руководит].

    А до Семака-то кто «Зенит» тренировал и побеждал? Иностранцы. Ну, это же о чем-то говорит. Поэтому надо внутренне вот эти резервы поднимать», – сказал Орлов.

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    Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ

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    Комментарии (10)
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    Semenycch
    1711447779
    Что не слово у этого комментатора, то бред!
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    Suvorov71
    1711448484
    Флюгер, ну что ты несешь, был дубом стал баобабом, у помойки все шемьпиньоства купил промквас, ну если точно то Лёлик, вот с хоккеем он дал маху, но уже Мидвидь вылетел в Канаду за покупкой хоккеной сборной вот тогда тоже будете шемьпиньонами в хоккее
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    Цугундeр
    1711449734
    Чёта не в настроении ГенаСер . Наверное одноразовый бритвенный станок сломал . Последний .
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    ...уефан
    1711449749
    ...по стилю, и петляющей сути монолога - неотличимо от Байдена...
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    Plyash
    1711453141
    -Словно орёл на вершине Кавказа -Сидит наш Орлов на краю унитаза -И для нас он вещует,зараза...
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    BarStep
    1711454619
    Орлов, Понамарев, Ловчев - выпускники одной подготовительной группы 75+ Вопрос даже не в том, зачем они говорят (здесь понятно - возраст, разговаривать нужно), а кто и ЗАЧЕМ у них спрашивает!?
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