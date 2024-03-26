Орлов оценил российских тренеров

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в России плохие тренеры на всех уровнях футбола.
«Тренеры нужны, у нас плохие тренеры. Мы это не говорим. У нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы... Ну вот Семак сейчас командой [руководит].
А до Семака-то кто «Зенит» тренировал и побеждал? Иностранцы. Ну, это же о чем-то говорит. Поэтому надо внутренне вот эти резервы поднимать», – сказал Орлов.
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда 5 раз выиграла чемпионат России.
- До него с конца 2002 года «Зенит» тренировали в основном иностранные тренеры: Властимил Петржела, Владимир Боровичка (и.о.), Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу и Роберто Манчини.
- В 2009 году около полугода «Зенит» тренировал Анатолий Давыдов, сначала в качестве исполняющего обязанности, а затем главного тренера. Также на 1 игру и.о. главного тренера в 2014 году становился сам Семак.