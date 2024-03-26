В федерации футбола Азербайджана отреагировали на информацию о Черчесове

Пресс-секретарь Эльнур Мамедли Ассоциации футбольных федераций Азербайджана прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной сборной.
– Станислав Черчесов входит в шорт-лист на пост главного тренера сборной Азербайджана?
– Нет. Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был.
- Последним местом работы 60-летнего Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.
- С 2016 по 2021 годы он возглавлял сборную России.