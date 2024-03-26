Во вторник, 26 марта, сборная Испании дома сыграет с Бразилией. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

Испания

Сборная Испании в прошлом матче уступила Колумбии – 0:1, хотя до этого не проигрывала на протяжении восьми матчей подряд. Испанцы в последних десяти матчах одержали восемь побед и дважды сыграли вничью.

Бразилия

Бразильцы в предыдущем товарищеском матче с минимальным счетом обыграли сборную Англии – 1:0. В последних десяти матчах южноамериканцы выиграли четыре встречи, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Прогноз на матч Испания – Бразилия

История противостояния команд насчитывает девять матчей, в которых дважды побеждали испанцы, а в пяти поединках успех праздновала сборная Бразилии. В предстоящей встрече, на наш взгляд, сборная Испании ближе к успеху. На европейскую сборную и сделаем ставку. Наш прогноз – победа Испании (2.17).