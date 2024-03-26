Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Испания – Бразилия: прогноз на товарищеский матч, 26 марта

    Во вторник, 26 марта, сборная Испании дома сыграет с Бразилией. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

    Испания

    Сборная Испании в прошлом матче уступила Колумбии – 0:1, хотя до этого не проигрывала на протяжении восьми матчей подряд. Испанцы в последних десяти матчах одержали восемь побед и дважды сыграли вничью.

    Бразилия

    Бразильцы в предыдущем товарищеском матче с минимальным счетом обыграли сборную Англии – 1:0. В последних десяти матчах южноамериканцы выиграли четыре встречи, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    Прогноз на матч Испания – Бразилия

    История противостояния команд насчитывает девять матчей, в которых дважды побеждали испанцы, а в пяти поединках успех праздновала сборная Бразилии. В предстоящей встрече, на наш взгляд, сборная Испании ближе к успеху. На европейскую сборную и сделаем ставку. Наш прогноз – победа Испании (2.17).

    Новости по теме
    Винисиус: «Иногда крупные федерации и важные люди боятся что-то сделать в борьбе с расизмом»
    Испания – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+