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    Франция – Чили: прогноз на товарищеский матч, 26 марта

    Во вторник, 26 марта, сборная Франции сыграет дома с Чили. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

    Франция

    Сборная Франции в последнем матче уступила сборной Германии – 0:2. Хотя до этого не проигрывала четыре матча кряду. В целом, в последних 10 матчах французы одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

    Чили

    Что касается сборной Чили, то в последнем матче команда выиграла Албанию со счетом 3:0. Чилийцы до этого не выигрывали в трех поединках. В последних 10 матчах южноамериканцы выиграли четыре встречи, по три раза сыграли вничью и проиграли.

    Прогноз на матч Франция – Чили

    Несмотря на поражение от Германии в прошлом матче, сборная Франции – фаворит поединка с Чили. Впрочем, в очных пяти матчах и чилийцы и французы выигрывали по два раза, еще одна игра закончилась ничьей. Сейчас же победа Франции ожидаема, на что и сделаем прогноз (1.31).

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    Источник: «Бомбардир»

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