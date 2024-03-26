Фанаты сборной Франции испортили минуту молчания в память о жертвах «Крокуса»

Перед товарищеским матчем Франция – Чили состоялась минута молчания в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Спасибо тем, кто организовал в Марселе перед матчем Франции и Чили минуту молчания. Позор тем, кто во время нее кричал, свистел и дул в дудки. Таких было много, к сожалению», – написал в своем телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.