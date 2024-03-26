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    • Фанаты сборной Франции испортили минуту молчания в память о жертвах «Крокуса»

    Фанаты сборной Франции испортили минуту молчания в память о жертвах «Крокуса»

    Перед товарищеским матчем Франция – Чили состоялась минута молчания в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле».

    «Спасибо тем, кто организовал в Марселе перед матчем Франции и Чили минуту молчания. Позор тем, кто во время нее кричал, свистел и дул в дудки. Таких было много, к сожалению», – написал в своем телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

    • Теракт в Подмосковье случился на прошлой неделе.
    • Погибли не менее 133 человек, ранены более 100.
    • 24 марта был объявлен в России днем траура.

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.03.2024 23:25
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