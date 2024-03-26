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    Англия – Бельгия: прогноз на товарищеский матч, 26 марта

    Во вторник, 26 марта, в товарищеском матче встретятся сборные Англии и Бельгии. Игра пройдет в Лондоне, начало – в 22:45 (мск).

    Англия

    Команда Гарета Саутгейта находится на 3-м месте в рейтинге ФИФА. В отборочной группе C к Евро-2024 англичане заняли 1-е место с 20 очками, одержав 6 побед, 2 раза сыграв вничью, не потерпев ни одного поражения при разнице мячей 22:4.

    Бельгия

    Сборная Бельгии занимает 4-е место в рейтинге ФИФА. Подопечные Доменико Тедеско победили в отборочной группе F к Евро-2024 с 20 очками, добыв 6 побед, 2 раза сыграв вничью, ни разу не проиграв при разнице голов 22:4.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 15.11.20 Бельгия – Англия – 2:0;
    • 11.10.20 Англия – Бельгия – 2:1;
    • 14.07.18 Бельгия – Англия – 2:0;
    • 28.06.18 Англия – Бельгия – 0:1;
    • 02.06.12 Англия – Бельгия – 1:0.

    Прогноз на матч Англия – Бельгия

    Команды показали абсолютно одинаковые результаты в отборе к Евро, но букмекеры оценивают шансы англичан на ЧЕ и в предстоящем матче выше, с чем мы согласимся. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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