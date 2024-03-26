Во вторник, 26 марта, в товарищеском матче встретятся сборные Англии и Бельгии. Игра пройдет в Лондоне, начало – в 22:45 (мск).

Англия

Команда Гарета Саутгейта находится на 3-м месте в рейтинге ФИФА. В отборочной группе C к Евро-2024 англичане заняли 1-е место с 20 очками, одержав 6 побед, 2 раза сыграв вничью, не потерпев ни одного поражения при разнице мячей 22:4.

Бельгия

Сборная Бельгии занимает 4-е место в рейтинге ФИФА. Подопечные Доменико Тедеско победили в отборочной группе F к Евро-2024 с 20 очками, добыв 6 побед, 2 раза сыграв вничью, ни разу не проиграв при разнице голов 22:4.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

15.11.20 Бельгия – Англия – 2:0;

11.10.20 Англия – Бельгия – 2:1;

14.07.18 Бельгия – Англия – 2:0;

28.06.18 Англия – Бельгия – 0:1;

02.06.12 Англия – Бельгия – 1:0.

Прогноз на матч Англия – Бельгия

Команды показали абсолютно одинаковые результаты в отборе к Евро, но букмекеры оценивают шансы англичан на ЧЕ и в предстоящем матче выше, с чем мы согласимся. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.75.