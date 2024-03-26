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    Мальта – Беларусь: прогноз на товарищеский матч, 26 марта

    Во вторник, 26 марта, в товарищеском матче сыграют сборные Мальты и Беларуси. Матч пройдет в Та Кали, начало – в 21:00 (мск).

    Мальта

    Команда Микеле Марколини занимает 172-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Мальты в отборочном турнире к Евро-2024 в группе C заняла последнее, 5-е, место. Мальтийцы проиграли все 8 поединков с разницей мячей 2:20.

    Беларусь

    Сборная Беларуси в рейтинге ФИФА располагается на 95-м месте. Подопечные Карлоса Алоса Феррера в отборочной группе I к Евро-2024 добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения при разнице мячей 9:14. Белорусы заняли 4-е место с 12 очками и не пробились на ЧЕ.

    Очные встречи

    • 06.02.08 Мальта – Беларусь – 0:1;

    • 18.02.04 Мальта – Беларусь – 0:4;

    • 12.11.95 Мальта – Беларусь – 0:2;

    • 26.04.95 Беларусь – Мальта – 1:1.

    Прогноз на матч Мальта – Беларусь

    Командам не нужно готовиться к крупному турниру, поэтому тренеры могут экспериментировать с составом, а футболисты – действовать раскованно. Но даже в таких условиях обилия голов от матча не ждем. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.63.

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    Источник: «Бомбардир»

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