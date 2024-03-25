Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду

Форвард «Палмейраса» Эндрик, который летом перейдет в «Реал», отметил влияние на него Криштиану Роналду.

«В «Реале» больше, чем за остальными, я наблюдал за Криштиану. Не только за его яркими моментами, но и за тем, как усердно он работал, и что другие говорили о его менталитете.

Благодаря ему я узнал, что упорный труд важнее таланта. Когда-нибудь я надеюсь встретиться с ним», – написал 17-летний бразилец.