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    Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду

    Форвард «Палмейраса» Эндрик, который летом перейдет в «Реал», отметил влияние на него Криштиану Роналду.

    «В «Реале» больше, чем за остальными, я наблюдал за Криштиану. Не только за его яркими моментами, но и за тем, как усердно он работал, и что другие говорили о его менталитете.

    Благодаря ему я узнал, что упорный труд важнее таланта. Когда-нибудь я надеюсь встретиться с ним», – написал 17-летний бразилец.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • За 9 сезонов он стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 450 голами.
    • Сейчас португалец играет за саудовский «Аль-Наср». Ему в феврале исполнилось 39 лет.

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    Источник: The Players’ Tribune

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