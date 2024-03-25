Черчесов высказался об отмене матча Россия – Парагвай

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отказ от проведения товарищеской встречи с Парагваем.
- Матч был запланирован на сегодня, 25 марта.
- Его отменили после теракта в «Крокусе», в результате которого погибли более 130 человек.
- Вчера в России был день общенационального траура.
– Может ли футбол лечить?
– Может. Сегодня должен был быть матч сборной России, но я убежден, что даже если в плане безопасности всe было обеспечено на высшем уровне, то в психологическом и моральном плане этот матч был бы неуместен.
Убежден, что это правильное решение. Хотя парагвайцы летели издалека, но они тоже с понимаем отнеслись. Это правильное решение.