Черчесов высказался об отмене матча Россия – Парагвай

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отказ от проведения товарищеской встречи с Парагваем.

Матч был запланирован на сегодня, 25 марта.

Его отменили после теракта в «Крокусе», в результате которого погибли более 130 человек.

Вчера в России был день общенационального траура.

– Может ли футбол лечить?

– Может. Сегодня должен был быть матч сборной России, но я убежден, что даже если в плане безопасности всe было обеспечено на высшем уровне, то в психологическом и моральном плане этот матч был бы неуместен.

Убежден, что это правильное решение. Хотя парагвайцы летели издалека, но они тоже с понимаем отнеслись. Это правильное решение.