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    Черчесов высказался об отмене матча Россия – Парагвай

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отказ от проведения товарищеской встречи с Парагваем.

    • Матч был запланирован на сегодня, 25 марта.
    • Его отменили после теракта в «Крокусе», в результате которого погибли более 130 человек.
    • Вчера в России был день общенационального траура.

    – Может ли футбол лечить?

    – Может. Сегодня должен был быть матч сборной России, но я убежден, что даже если в плане безопасности всe было обеспечено на высшем уровне, то в психологическом и моральном плане этот матч был бы неуместен.

    Убежден, что это правильное решение. Хотя парагвайцы летели издалека, но они тоже с понимаем отнеслись. Это правильное решение.

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    Источник: «Бомбардир»

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