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    Бышовец раскрыл размер своей пенсии

    Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал, хватает ли ему пенсионных выплат.

    «У меня нет футбольной пенсии. Я получаю 25 тысяч рублей. Хочу отметить, что это военная пенсия за звание подполковника МВД. А от государства у меня ничего нет – получаю только военную.

    Понятно, что только на пенсию трудно прожить: 25 тысяч – это мало. Особенно в сравнении с сегодняшними ценами. А так много зависит от потребностей человека, которые заставляют его жить по средствам.

    Мои запросы позволяют мне обеспечивать семью и быть самодостаточным. Можно сказать, что на пенсию я особо не обращаю внимания.

    Более того, в российских сборных я работал без зарплаты. У меня не было контракта. Но работа в «Зените» и «Локомотиве» давали возможность не беспокоиться о будущем.

    А вообще если говорить о пенсиях, то считаю, что олимпийские чемпионы получают достойные выплаты от Олимпийского комитета», – заявил Бышовец.

    • Бышовцу в апреле исполнится 78 лет.
    • Он выигрывал Олимпийские Игры в 1988 году со сборной СССР.
    • Тренер не работает с 2009 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1711383022
    ... жёстко, если конечно это так и есть. За одно только олимпийское золото в 88-ом должны были пожизненно обеспечить тренера. Помним этот финал!!!...
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