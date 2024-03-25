Бышовец раскрыл размер своей пенсии

Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал, хватает ли ему пенсионных выплат.

«У меня нет футбольной пенсии. Я получаю 25 тысяч рублей. Хочу отметить, что это военная пенсия за звание подполковника МВД. А от государства у меня ничего нет – получаю только военную.

Понятно, что только на пенсию трудно прожить: 25 тысяч – это мало. Особенно в сравнении с сегодняшними ценами. А так много зависит от потребностей человека, которые заставляют его жить по средствам.

Мои запросы позволяют мне обеспечивать семью и быть самодостаточным. Можно сказать, что на пенсию я особо не обращаю внимания.

Более того, в российских сборных я работал без зарплаты. У меня не было контракта. Но работа в «Зените» и «Локомотиве» давали возможность не беспокоиться о будущем.

А вообще если говорить о пенсиях, то считаю, что олимпийские чемпионы получают достойные выплаты от Олимпийского комитета», – заявил Бышовец.