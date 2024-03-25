ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Локомотив» – «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Сергею Чебану, который обслуживал матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2).

В ЭСК обращались оба клуба. Комиссия признала верными все судейские решения в этой игре.

1. Судья правильно удалил с поля игрока «Сочи» №10 Серхио Кордову на 75-й минуте матча.

«Кордова допустил отмашку рукой в область лица игрока «Локомотива» №85 Евгения Морозова.

Учитывая отсутствие борьбы за мяч, умысел игрока «Сочи» и чрезмерную силу контакта предплечья с лицом соперника, комиссия квалифицирует это как агрессивное поведение», – говорится в заключении ЭСК.

2. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Локомотив» №93 Артема Карпукаса на 52-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за мяч с игроком команды «Сочи» №7 Мартином Крамаричем, не сыграв в мяч, совершил безрассудный контакт средней интенсивности своей стопой с использованием открытых шипов в область верхней части голени соперника, не думая о его безопасности.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку «Локомотива» в данном игровом эпизоде за безрассудный фол, которое стало для него вторым в матче, в связи с чем, он был правильно удален с поля», – резюмировала комиссия.