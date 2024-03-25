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    «Бавария» контактировала с главным тренером «Брайтона»

    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль связался с главным тренером «Брайтона» Роберто Де Дзерби. 44-летний итальянец рассматривается в качестве кандидата на замену Томасу Тухелю, который покинет клуб по окончании сезона.

    По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, главным кандидатом на место главного тренера «Баварии» по-прежнему является Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер».

    В настоящий момент руководство немецкого клуба связывается с другими претендентами из своего списка на случай, если Алонсо откажется от предложения мюнхенцев.

    • «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиге с 60 очками после 26 матчей. Команда отстает на 10 очков от «Байера».
    • «Брайтон» находится на 8-й позиции в АПЛ с 42 очками после 28 туров.

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    Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X

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