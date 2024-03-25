«Бавария» контактировала с главным тренером «Брайтона»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль связался с главным тренером «Брайтона» Роберто Де Дзерби. 44-летний итальянец рассматривается в качестве кандидата на замену Томасу Тухелю, который покинет клуб по окончании сезона.

По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, главным кандидатом на место главного тренера «Баварии» по-прежнему является Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер».

В настоящий момент руководство немецкого клуба связывается с другими претендентами из своего списка на случай, если Алонсо откажется от предложения мюнхенцев.