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    Тарханов назвал сильнейшего игрока сборной России

    Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов определил сильнейшего игрока сборной России.

    «В матче с Сербией (4:0) было очень интересно наблюдать за игрой Головина – он сильно выделялся на фоне партнеров по сборной. Можно сказать, сейчас он на уровень выше большинства игроков сборной. Видно, что это очень подготовленный игрок – думает и принимает решения намного быстрее остальных.

    Но в целом все наши игроки хорошо провели эту игру, сделали все, что от них требовалось», – сказал Тарханов.

    • Головин не отметился результативными действиями в матче с Сербией.
    • Он самый дорогой игрок сборной России (30 миллионов евро).
    • Также Головин самый дорогой футболист «Монако».

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    Источник: «РБ Спорт»

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