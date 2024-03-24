Тарханов назвал сильнейшего игрока сборной России

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов определил сильнейшего игрока сборной России.

«В матче с Сербией (4:0) было очень интересно наблюдать за игрой Головина – он сильно выделялся на фоне партнеров по сборной. Можно сказать, сейчас он на уровень выше большинства игроков сборной. Видно, что это очень подготовленный игрок – думает и принимает решения намного быстрее остальных.

Но в целом все наши игроки хорошо провели эту игру, сделали все, что от них требовалось», – сказал Тарханов.