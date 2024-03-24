Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Карпин раскрыл детали последнего разговора с Уткиным

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин разговаривал с Василием Уткиным за две недели до его смерти.

    – Еще одна грустная новость последних дней – смерть Василия Уткина. Вы ведь дружили...

    – Много лет! Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру.

    – Вы оба взрывные, ершистые. Через ссоры прошли?

    – Ну что вы! За столько лет – ни одного конфликта!

    – Последний разговор с Василием?

    Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно – всe на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.

    – На похоронах были?

    – Я очень хотел, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной.

    Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения.

    • Бывший комментатор умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
    • В субботу прошла церемония прощания с Уткиным – его проводили аплодисментами, а затем похоронили в Балашихе.

    Новости по теме
    «Берегите себя и близких»: жена Карпина выложила трогательные семейные фото
    Карпин проанализировал удаление Гайича в матче Россия – Сербия
    Карпин ответил, в чем спрогрессировал Захарян за полгода в «Сосьедаде» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+