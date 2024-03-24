Карпин раскрыл детали последнего разговора с Уткиным

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин разговаривал с Василием Уткиным за две недели до его смерти.
– Еще одна грустная новость последних дней – смерть Василия Уткина. Вы ведь дружили...
– Много лет! Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру.
– Вы оба взрывные, ершистые. Через ссоры прошли?
– Ну что вы! За столько лет – ни одного конфликта!
– Последний разговор с Василием?
– Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно – всe на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.
– На похоронах были?
– Я очень хотел, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной.
Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения.
- Бывший комментатор умер во вторник в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у него оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
- В субботу прошла церемония прощания с Уткиным – его проводили аплодисментами, а затем похоронили в Балашихе.