Карпин раскрыл детали последнего разговора с Уткиным

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин разговаривал с Василием Уткиным за две недели до его смерти.

– Еще одна грустная новость последних дней – смерть Василия Уткина. Вы ведь дружили...

– Много лет! Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру.

– Вы оба взрывные, ершистые. Через ссоры прошли?

– Ну что вы! За столько лет – ни одного конфликта!

– Последний разговор с Василием?

– Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно – всe на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.

– На похоронах были?

– Я очень хотел, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной.

Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения.