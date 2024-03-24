Экс-тренер «Анжи» уличил Промеса в «невероятной глупости»

Тренер Желько Петрович, входивший в штаб Гуса Хиддинка в «Анжи», удивлен поведением Квинси Промеса в ОАЭ.

«Невероятная глупость со стороны Промеса. Он знал, что его будущее на волоске. В такой ситуации ты не захочешь создавать себе дополнительные проблемы.

Но в футболе случаются странные вещи. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах все очень строго, знаю это не с чьих-то слов.

Когда я тренировал «Аль-Шабаб», тоже попал в аварию. Я ехал на зеленый свет и в меня врезались. При этом меня пытались сделать виноватым, я звонил в клуб, приезжал специальный человек.

И только после этого другая сторона признала свою вину. Но если бы у меня никого не было в Эмиратах, виноватым сделали бы меня.

И Квинси не имел права делать ничего подобного, теперь он в очень сложной ситуации», – заявил Петрович.