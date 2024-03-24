Экс-тренер «Анжи» уличил Промеса в «невероятной глупости»

Тренер Желько Петрович, входивший в штаб Гуса Хиддинка в «Анжи», удивлен поведением Квинси Промеса в ОАЭ.
«Невероятная глупость со стороны Промеса. Он знал, что его будущее на волоске. В такой ситуации ты не захочешь создавать себе дополнительные проблемы.
Но в футболе случаются странные вещи. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах все очень строго, знаю это не с чьих-то слов.
Когда я тренировал «Аль-Шабаб», тоже попал в аварию. Я ехал на зеленый свет и в меня врезались. При этом меня пытались сделать виноватым, я звонил в клуб, приезжал специальный человек.
И только после этого другая сторона признала свою вину. Но если бы у меня никого не было в Эмиратах, виноватым сделали бы меня.
И Квинси не имел права делать ничего подобного, теперь он в очень сложной ситуации», – заявил Петрович.
- Промесу не дали улететь в Россию из-за побега с места ДТП.
- Пока спартаковец ждал суда по аварии, прокуратура Нидерландов сделала запрос о его экстрадиции.
- На родине футболиста приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.