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    Экс-тренер «Анжи» уличил Промеса в «невероятной глупости»

    Тренер Желько Петрович, входивший в штаб Гуса Хиддинка в «Анжи», удивлен поведением Квинси Промеса в ОАЭ.

    «Невероятная глупость со стороны Промеса. Он знал, что его будущее на волоске. В такой ситуации ты не захочешь создавать себе дополнительные проблемы.

    Но в футболе случаются странные вещи. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах все очень строго, знаю это не с чьих-то слов.

    Когда я тренировал «Аль-Шабаб», тоже попал в аварию. Я ехал на зеленый свет и в меня врезались. При этом меня пытались сделать виноватым, я звонил в клуб, приезжал специальный человек.

    И только после этого другая сторона признала свою вину. Но если бы у меня никого не было в Эмиратах, виноватым сделали бы меня.

    И Квинси не имел права делать ничего подобного, теперь он в очень сложной ситуации», – заявил Петрович.

    • Промесу не дали улететь в Россию из-за побега с места ДТП.
    • Пока спартаковец ждал суда по аварии, прокуратура Нидерландов сделала запрос о его экстрадиции.
    • На родине футболиста приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1711287306
    Тема Промеса уже достала. Закидайте его комнями и забудем о нем.
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