Игрок сборной России хочет поехать в южноамериканское турне

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин рассказал о желании сыграть с топ-сборными из Южной Америки.

– Молодежная сборная России ездила в турне в Бразилию, сейчас играет в Уругвае. Вам со сборной России хочется повторить подобное?

– Лететь сутки? Почему бы и нет. Было бы здорово слетать и сыграть с Уругваем, Бразилией.

– На месяц в Южную Америку, нормально?

– Это много. Но я бы хотел сыграть с Бразилией, Аргентиной и Уругваем.