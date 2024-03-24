Игрок сборной России хочет поехать в южноамериканское турне

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин рассказал о желании сыграть с топ-сборными из Южной Америки.
– Молодежная сборная России ездила в турне в Бразилию, сейчас играет в Уругвае. Вам со сборной России хочется повторить подобное?
– Лететь сутки? Почему бы и нет. Было бы здорово слетать и сыграть с Уругваем, Бразилией.
– На месяц в Южную Америку, нормально?
– Это много. Но я бы хотел сыграть с Бразилией, Аргентиной и Уругваем.
- На понедельник был запланирован домашний матч сборной России с Парагваем.
- Его отменили после теракта в «Крокусе».
- Россияне уже более 2 лет отстранены от участия в международных турнирах.