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    • Игрок сборной России хочет поехать в южноамериканское турне

    Игрок сборной России хочет поехать в южноамериканское турне

    Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин рассказал о желании сыграть с топ-сборными из Южной Америки.

    – Молодежная сборная России ездила в турне в Бразилию, сейчас играет в Уругвае. Вам со сборной России хочется повторить подобное?

    – Лететь сутки? Почему бы и нет. Было бы здорово слетать и сыграть с Уругваем, Бразилией.

    – На месяц в Южную Америку, нормально?

    – Это много. Но я бы хотел сыграть с Бразилией, Аргентиной и Уругваем.

    • На понедельник был запланирован домашний матч сборной России с Парагваем.
    • Его отменили после теракта в «Крокусе».
    • Россияне уже более 2 лет отстранены от участия в международных турнирах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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