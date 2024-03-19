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    • Защитник сборной России: «С детства мечтал играть за «Барселону»

    Защитник сборной России: «С детства мечтал играть за «Барселону»

    Футболист «Ахмата» Евгений Харин ответил на вопросы о возможном продолжении карьеры в Европе.

    • Флангового защитника вызвали в сборную России на мартовские товарищеские матчи.
    • 28-летний игрок родился в Эстонии и выступал там до 2018 года.
    • В этом сезоне Харин сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    – В сборной несколько ребят играют за границей. Хотели бы и вы уехать куда-нибудь в Европу? Может быть, общались на эту тему с Головиным, Миранчуком, Захаряном?

    – С ребятами общался только о том, как у них проходит тренировочный процесс. А так, если будет предложение, конечно, рассмотрел бы его.

    – За какой клуб мечтали играть в детстве?

    – С детства мечтал играть за «Барселону».

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    Источник: «РБ Спорт»

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