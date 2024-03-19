Защитник сборной России: «С детства мечтал играть за «Барселону»

Футболист «Ахмата» Евгений Харин ответил на вопросы о возможном продолжении карьеры в Европе.
- Флангового защитника вызвали в сборную России на мартовские товарищеские матчи.
- 28-летний игрок родился в Эстонии и выступал там до 2018 года.
- В этом сезоне Харин сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
– В сборной несколько ребят играют за границей. Хотели бы и вы уехать куда-нибудь в Европу? Может быть, общались на эту тему с Головиным, Миранчуком, Захаряном?
– С ребятами общался только о том, как у них проходит тренировочный процесс. А так, если будет предложение, конечно, рассмотрел бы его.
– За какой клуб мечтали играть в детстве?
– С детства мечтал играть за «Барселону».