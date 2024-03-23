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    • Тренер молодежной сборной России рассказал о реакции игроков на теракт в «Крокусе»

    Тренер молодежной сборной России рассказал о реакции игроков на теракт в «Крокусе»

    Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил, как внутри команды отреагировали на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    – Все читают новости, получают сообщения от родных и близких, поэтому ситуация в России сказалась на команде.

    Надо отдать должное организаторам матча – они сразу пошли навстречу, чтобы провести минуту молчания и сыграть в повязках. Это было правильно.

    – На настрой игроков вчерашние события повлияли?

    – Сложно сказать. Мы старались эту тему не затрагивать, чтобы нормально подготовиться к игре.

    Но, думаю, полностью абстрагироваться не получилось, каждый переживал по‑своему, такая трагедия не может оставить равнодушным. От лица сборной хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших.

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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