Тренер молодежной сборной России рассказал о реакции игроков на теракт в «Крокусе»

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил, как внутри команды отреагировали на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

– Все читают новости, получают сообщения от родных и близких, поэтому ситуация в России сказалась на команде.

Надо отдать должное организаторам матча – они сразу пошли навстречу, чтобы провести минуту молчания и сыграть в повязках. Это было правильно.

– На настрой игроков вчерашние события повлияли?

– Сложно сказать. Мы старались эту тему не затрагивать, чтобы нормально подготовиться к игре.

Но, думаю, полностью абстрагироваться не получилось, каждый переживал по‑своему, такая трагедия не может оставить равнодушным. От лица сборной хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших.