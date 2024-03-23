Дюков прокомментировал перенос матча Россия – Парагвай

Президент РФС Александр Дюков высказался о переносе товарищеского матча Россия – Парагвай.

«РФС вместе со всей страной скорбит по погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холле». Еще раз хотел бы выразить искренние соболезнования всем родным и близким жертв этой трагедии.

В текущей ситуации вместе с коллегами из Парагвая мы приняли решение не проводить матч между нашими командами и организовать его позднее. Игра не сможет состояться в марте, так как окно ФИФА заканчивается уже во вторник, и игроки сборных обязаны вернуться в свои клубы. Мы обсудили, что обязательно проведем этот матч в будущем. Что касается билетов, уже приобретенных болельщиками на игру, то деньги за них будут возвращены в полном объеме», – сказал Дюков.