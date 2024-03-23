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    Дюков прокомментировал перенос матча Россия – Парагвай

    Президент РФС Александр Дюков высказался о переносе товарищеского матча Россия – Парагвай.

    «РФС вместе со всей страной скорбит по погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холле». Еще раз хотел бы выразить искренние соболезнования всем родным и близким жертв этой трагедии.

    В текущей ситуации вместе с коллегами из Парагвая мы приняли решение не проводить матч между нашими командами и организовать его позднее. Игра не сможет состояться в марте, так как окно ФИФА заканчивается уже во вторник, и игроки сборных обязаны вернуться в свои клубы. Мы обсудили, что обязательно проведем этот матч в будущем. Что касается билетов, уже приобретенных болельщиками на игру, то деньги за них будут возвращены в полном объеме», – сказал Дюков.

    • В «Крокус Сити Холле» теракт случился накануне.
    • Погибли не менее 93 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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