Матч «Торпедо» – «Кубань» завтра не состоится – решение Собянина

Стало известно об отмене матча 24-го тура Первой лиги «Торпедо» – «Кубань». Он был намечен на завтра, 23 марта.
«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», – написал мэр Москвы Сергей Собянин.
- Это реакция на события в «Крокус Сити Холле».
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова квалифицировала произошедшее в «Крокусе» как теракт.
- По информации телеграм-канала Baza, погибли 18 человек.