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    • Матч «Торпедо» – «Кубань» завтра не состоится – решение Собянина

    Матч «Торпедо» – «Кубань» завтра не состоится – решение Собянина

    Стало известно об отмене матча 24-го тура Первой лиги «Торпедо»«Кубань». Он был намечен на завтра, 23 марта.

    «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», – написал мэр Москвы Сергей Собянин.

    • Это реакция на события в «Крокус Сити Холле».
    • Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова квалифицировала произошедшее в «Крокусе» как теракт.
    • По информации телеграм-канала Baza, погибли 18 человек.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Собянина

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