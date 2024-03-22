Матч «Торпедо» – «Кубань» завтра не состоится – решение Собянина

Стало известно об отмене матча 24-го тура Первой лиги «Торпедо» – «Кубань». Он был намечен на завтра, 23 марта.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», – написал мэр Москвы Сергей Собянин.