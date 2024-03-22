Гришин назвал сильнейшего игрока сборной России

Бывший тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин выделил сильнейшего игрока сборной России.

«Однозначно сейчас выделялся Александр Головин. Его уровень виден по ощущениям и по тому, что рядом играли Алексей Миранчук и Арсен Захарян, которые также выступают за границей. Но Головин на две головы сильнее всех. Головин всем всe доказал, выступая за «Монако», где уже какой год играет в основном составе. Поэтому неудивительно, что он был капитаном сборной и вeл игру.

По большому счeту на Головина можно было не смотреть в этой сборной, и так всe ясно, что он лидер», – сказал Гришин.