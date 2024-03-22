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    Гришин назвал сильнейшего игрока сборной России

    Бывший тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин выделил сильнейшего игрока сборной России.

    «Однозначно сейчас выделялся Александр Головин. Его уровень виден по ощущениям и по тому, что рядом играли Алексей Миранчук и Арсен Захарян, которые также выступают за границей. Но Головин на две головы сильнее всех. Головин всем всe доказал, выступая за «Монако», где уже какой год играет в основном составе. Поэтому неудивительно, что он был капитаном сборной и вeл игру.

    По большому счeту на Головина можно было не смотреть в этой сборной, и так всe ясно, что он лидер», – сказал Гришин.

    • Накануне Россия победила в товарищеском матче Сербию (4:0).
    • Головин не отметился результативными действиями.
    • 25 марта Россия примет Парагвай.

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    Источник: «Чемпионат»

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