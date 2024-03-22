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    В «МЮ» приняли решение по тен Хагу

    Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф, по данным The Guardian, впечатлен работой главного тренера команды Эрика тен Хага.

    С точки зрения Рэтклиффа, курирующего футбольную деятельность клуба, и его основного помощника Дэйва Брэйлсфорда, нидерландец должен остаться на посту до конца сезона, прежде чем будет принято какое-либо долгосрочное решение относительно его будущего.

    Руководство дает тен Хагу максимальную поддержку, он участвует в принятии решений относительно игроков и планировании летнего трансферного окна.

    Контракт специалиста с «Манчестер Юнайтед» действует до 2025 года. Рэтклифф считает, что найти тренеру замену, если он решит это сделать, будет непростой задачей.

    Что касается кандидатуры Гарета Саутгейта в качестве возможного преемника тен Хага, то конкретные планы по нему на данный момент отсутствуют.

    • «МЮ» по-прежнему сохраняет шансы на трофей в нынешнем сезоне. Команда вышла в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Ковентри».
    • В АПЛ «МЮ» занимает 6-е место с 47 очками после 28 матчей. Отставание от находящегося позицией выше «Тоттенхэма» составляет 6 очков.

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    Источник: The Guardian

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