В «МЮ» приняли решение по тен Хагу

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф, по данным The Guardian, впечатлен работой главного тренера команды Эрика тен Хага.

С точки зрения Рэтклиффа, курирующего футбольную деятельность клуба, и его основного помощника Дэйва Брэйлсфорда, нидерландец должен остаться на посту до конца сезона, прежде чем будет принято какое-либо долгосрочное решение относительно его будущего.

Руководство дает тен Хагу максимальную поддержку, он участвует в принятии решений относительно игроков и планировании летнего трансферного окна.

Контракт специалиста с «Манчестер Юнайтед» действует до 2025 года. Рэтклифф считает, что найти тренеру замену, если он решит это сделать, будет непростой задачей.

Что касается кандидатуры Гарета Саутгейта в качестве возможного преемника тен Хага, то конкретные планы по нему на данный момент отсутствуют.