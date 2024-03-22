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    Испания – Колумбия: прогноз на товарищеский матч, 22 марта

    В пятницу, 22 марта, в товарищеском матче сыграют сборные Испании и Колумбии. Матч пройдет в Лондоне, начало – в 23:30 (мск).

    Испания

    Команда Луиса де ла Фуэнте Кастильо в рейтинге ФИФА находится на 8-м месте. Сборная Испании вышла в финальную часть Евро-2024, выиграв отборочную группу A. Испанцы добыли 7 побед и потерпели 1 поражение, набрав 21 очко при разнице мячей 25:5.

    Колумбия

    Сборная Колумбии занимает 14-е место в рейтинге ФИФА. Подопечные Нестора Лоренсо в 2021-м году на Кубке Америки заняли 3-е место.

    В отборочном турнире к ЧМ-2026 колумбийцы занимают 3-е место. Команда добыла 3 победы, 3 раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения, набрав 12 очков при разнице мячей 6:3.

    Очные встречи

    Результаты предыдущих встреч команд:

    • 07.06.17 Испания – Колумбия – 2:2;
    • 09.02.11 Испания – Колумбия – 1:0;
    • 02.07.1981 Колумбия – Испания – 1:1.

    Прогноз на матч Испания – Колумбия

    Испания, конечно, сильнее Колумбии, но в товарищеском матче наверняка будет не против сыграть в веселый футбол. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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