В пятницу, 22 марта, в товарищеском матче сыграют сборные Испании и Колумбии. Матч пройдет в Лондоне, начало – в 23:30 (мск).

Испания

Команда Луиса де ла Фуэнте Кастильо в рейтинге ФИФА находится на 8-м месте. Сборная Испании вышла в финальную часть Евро-2024, выиграв отборочную группу A. Испанцы добыли 7 побед и потерпели 1 поражение, набрав 21 очко при разнице мячей 25:5.

Колумбия

Сборная Колумбии занимает 14-е место в рейтинге ФИФА. Подопечные Нестора Лоренсо в 2021-м году на Кубке Америки заняли 3-е место.

В отборочном турнире к ЧМ-2026 колумбийцы занимают 3-е место. Команда добыла 3 победы, 3 раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения, набрав 12 очков при разнице мячей 6:3.

Очные встречи

Результаты предыдущих встреч команд:

07.06.17 Испания – Колумбия – 2:2;

09.02.11 Испания – Колумбия – 1:0;

02.07.1981 Колумбия – Испания – 1:1.

Прогноз на матч Испания – Колумбия

Испания, конечно, сильнее Колумбии, но в товарищеском матче наверняка будет не против сыграть в веселый футбол. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.80.