В пятницу, 22 марта, в товарищеском матче сыграют сборные Венесуэлы и Италии. Матч пройдет в американском городе Форт Лодердейл, начало – в 00:00 (мск).

Венесуэла

Команда Фернандо Батиста занимает 52-е место в рейтинге ФИФА. В отборочном турнире к ЧМ-2026 сборная Венесуэлы занимает 4-е место после 6 игр, набрав 9 очков. Команда добыла 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей 6:3.

Италия

В рейтинге ФИФА Италия занимает 9-е место. Подопечные Лучано Спаллетти квалифицировались на Евро-2024, заняв 2-е место в группе C. В 8 матчах команда добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 16:9.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч Венесуэла – Италия

Команды ведут подготовки к летним турнирам: Венесуэла – к Кубку Америки, Италия – к Евро. Наверняка тренеры будут наигрывать состав, пробуя различные сочетания и тактические схемы. Но даже в прогулочном режиме итальянцы значительно сильнее латиноамериканцев. Наш прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом (1.72).