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    Португалия – Швеция: прогноз на товарищеский матч, 21 марта

    В четверг, 21 марта, в товарищеском матче встретятся сборные Португалии и Швеции. Матч пройдет в Гимарайнше, начало – в 22:45 (мск).

    Португалия

    Команда Роберто Мартинеса находится на 7-м месте в рейтинге ФИФА. Португалия заняла 1-е место в отборочной группе J к Евро-2024, одержав в 10 играх 10 побед при разнице мячей 36:2.

    Швеция

    Швеция занимает 26-е место в рейтинге ФИФА. В квалификации к Евро-2024 шведы заняли 3-е место в группе F и не вышли в финальную стадию.

    После провала в квалификации с поста главного тренера был уволен Янне Андерссон. С марта шведскую сборную возглавил датчанин Йон-Даль Томассон.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 14.10.20 Португалия – Швеция – 3:0;
    • 08.09.20 Швеция – Португалия – 0:2;
    • 28.03.17 Португалия – Швеция – 2:3;
    • 19.11.13 Швеция – Португалия – 2:3;
    • 15.11.13 Португалия – Швеция – 1:0.

    Прогноз на матч Португалия – Швеция

    Матч против Португалии станет 1-м для Томассона во главе сборной Швеции. За короткий срок собрать боеспособную команду датчанину вряд ли удалось. Наш прогноз – Ф1 (-1) с с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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