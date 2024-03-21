В четверг, 21 марта, в товарищеском матче встретятся сборные Португалии и Швеции. Матч пройдет в Гимарайнше, начало – в 22:45 (мск).

Португалия

Команда Роберто Мартинеса находится на 7-м месте в рейтинге ФИФА. Португалия заняла 1-е место в отборочной группе J к Евро-2024, одержав в 10 играх 10 побед при разнице мячей 36:2.

Швеция

Швеция занимает 26-е место в рейтинге ФИФА. В квалификации к Евро-2024 шведы заняли 3-е место в группе F и не вышли в финальную стадию.

После провала в квалификации с поста главного тренера был уволен Янне Андерссон. С марта шведскую сборную возглавил датчанин Йон-Даль Томассон.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

14.10.20 Португалия – Швеция – 3:0;

08.09.20 Швеция – Португалия – 0:2;

28.03.17 Португалия – Швеция – 2:3;

19.11.13 Швеция – Португалия – 2:3;

15.11.13 Португалия – Швеция – 1:0.

Прогноз на матч Португалия – Швеция

Матч против Португалии станет 1-м для Томассона во главе сборной Швеции. За короткий срок собрать боеспособную команду датчанину вряд ли удалось. Наш прогноз – Ф1 (-1) с с коэффициентом 1.60.