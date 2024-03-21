В РФС объяснили, почему выбрали «Динамо», а не «Лужники», «Газпром Арену» или «Фишт» для матчей сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему ближайшие матчи сборной России пройдут на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в «ВТБ Арене».

– Почему матчи с Сербией и Парагваем решили провести в Москве? Игра с Кубой показала, как сборную любят в регионах.

– Игру с Кубой мы осознанно провели в Волгограде, потому что Куба – не самая рейтинговая сборная. И, чтобы мотивировать наших игроков на качественную игру, нам нужна была поддержка трибун.

Волгоград – один из самых футбольных регионов страны, болельщики обеспечили нам поддержку. Мы благодарны губернатору за помощь. И вы же видели, как радовались футболисты, как они играли. Они не занимались избиением младенца, а просто кайфовали на поле.

Что касается Сербии и Парагвая, то мы хотели рассмотреть варианты проведения матчей в регионах по причине холодной погоды в Москве и перенасыщения мероприятиями. Хотя мы две партии билетов продали за два часа. Я уже не знал, что продавать на следующий день (смеется).

– Может, тогда надо было играть в «Лужниках»?

– Мы рассматривали этот вариант, но, к сожалению, пока нет. Там есть проблемы по ряду нормативных документов. Хотели провести один матч в Москве, а второй – в Санкт-Петербурге.

Для нас это еще было бы и выгодным. «Газпром Арена» дала бы принципиально другой доход. Но у коллег была просьба не нагружать стадион из-за процедур, которые они проводят после зимы по восстановлению качества поля. У «Зенита» два матча в марте плюс перенесeнный тур.

Мы принимали решение по стадиону в ноябре, поэтому нам надо было понимать, где играть, из-за чего Питер отпал. Что касается других регионов, то в каждом из них погода в марте не сильно отличалась от московской.

– Сочи?

– «Фишт» не заполняется. Это одна из причин, по которой нам важно, чтобы клубы работали с болельщиками. В Сочи нет такой культуры боления, чтобы на сборную собрался полный стадион. Для футболистов сейчас необходимо играть при полных трибунах.

Товарищеские матчи подсознательно воспринимаются ими не так же, как официальные. Но в составе национальной команды все матчи накладывают дополнительную ответственность. Это мы стараемся до ребят донести, дополнительно мотивировать и поддерживать, чтобы они понимали, что страна с ними, что они не просто играют, а выполняют важную роль.

Причем Сочи был бы суперудобным вариантом, потому что Парагвай будет тренироваться на нашей базе в Мацесте. В итоге мы приняли решение не арендовать вторую арену и провести оба матча на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.