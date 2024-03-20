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    • Сафонов прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

    Сафонов прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал отставку главного тренера Владимира Ивича.

    – Как вы восприняли уход Ивича? Понимали, что после игры с «Химками» он покинет свой пост?

    – Нет, это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всем. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели.

    – Обсуждали с Сергеем Галицким уход Ивича?

    – Если я и общался с ним, то это останется между нами.

    – Вы поняли, почему убрали Ивича?

    – Как я уже сказал, для меня это стало неожиданностью. Не было особо никаких предпосылок – практически ничего не указывало, что уберут главного тренера.

    – Общались уже с Мурадом Мусаевым?

    – Не готов отвечать на этот вопрос. Сейчас непонятный, необычный период в команде. Все, что происходит, должно оставаться внутри. Важно оставаться одним целым. Когда происходят такие изменения в клубе, команда, тренер и руководство должны сплотиться. У нас одно очко до первого места – все должны приложить усилия, чтобы мы встали на правильные рельсы.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.
    • «Краснодар» на очко отстает от 1-го места РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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