Сафонов прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал отставку главного тренера Владимира Ивича.
– Как вы восприняли уход Ивича? Понимали, что после игры с «Химками» он покинет свой пост?
– Нет, это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всем. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели.
– Обсуждали с Сергеем Галицким уход Ивича?
– Если я и общался с ним, то это останется между нами.
– Вы поняли, почему убрали Ивича?
– Как я уже сказал, для меня это стало неожиданностью. Не было особо никаких предпосылок – практически ничего не указывало, что уберут главного тренера.
– Общались уже с Мурадом Мусаевым?
– Не готов отвечать на этот вопрос. Сейчас непонятный, необычный период в команде. Все, что происходит, должно оставаться внутри. Важно оставаться одним целым. Когда происходят такие изменения в клубе, команда, тренер и руководство должны сплотиться. У нас одно очко до первого места – все должны приложить усилия, чтобы мы встали на правильные рельсы.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.
- «Краснодар» на очко отстает от 1-го места РПЛ.