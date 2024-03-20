Сафонов прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал отставку главного тренера Владимира Ивича.

– Как вы восприняли уход Ивича? Понимали, что после игры с «Химками» он покинет свой пост?

– Нет, это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всем. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели.

– Обсуждали с Сергеем Галицким уход Ивича?

– Если я и общался с ним, то это останется между нами.

– Вы поняли, почему убрали Ивича?

– Как я уже сказал, для меня это стало неожиданностью. Не было особо никаких предпосылок – практически ничего не указывало, что уберут главного тренера.

– Общались уже с Мурадом Мусаевым?

– Не готов отвечать на этот вопрос. Сейчас непонятный, необычный период в команде. Все, что происходит, должно оставаться внутри. Важно оставаться одним целым. Когда происходят такие изменения в клубе, команда, тренер и руководство должны сплотиться. У нас одно очко до первого места – все должны приложить усилия, чтобы мы встали на правильные рельсы.