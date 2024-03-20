Жена Тикнизяна вспомнила забавную личную беседу с Уткиным

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ» и супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, вспомнила встречу с Василием Уткиным на общем мероприятии.

Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.

Предварительно, у него оторвался тромб.

Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

«Самоирония, на мой взгляд, одно из лучших качеств в характере человека. А Василий Вячеславович умел подтрунивать над собой.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (1:0) мы смотрели всей нашей фонбетовской семьей в классном заведении в Москве.

Перед началом матча Василий Уткин, я, Карен Адамян и Саша Журавлев должны были подняться на сцену, поболтать со зрителями, дать свои прогнозы и пожелать всем хорошего просмотра.

Вася поднялся на сцену первым по маленькой деревянной лесенке, я за ним. И тут у меня нога проваливается в просек лестницы, я неуклюже падаю и ломаю эту лестницу (слава богу не ногу) и всe это на глазах у многочисленных фанатов футбола.

Кое-как ребята помогли мне подняться. Сажусь рядом с Васей, а он говорит:

– Не больно?

⁃ Да не, нормально

⁃ Вообще это я должен был сломать эту лестницу и свалиться с нее, впрочем, я так и предполагал, когда поднимался.

– Василий Вячеславович, я взяла весь удар на себя.

– Спасибо!

Классный был мужик…» – написала Ромашкина.