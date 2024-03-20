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    Жена Тикнизяна вспомнила забавную личную беседу с Уткиным

    Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ» и супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, вспомнила встречу с Василием Уткиным на общем мероприятии.

    • Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

    «Самоирония, на мой взгляд, одно из лучших качеств в характере человека. А Василий Вячеславович умел подтрунивать над собой.

    Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити»«Интер» (1:0) мы смотрели всей нашей фонбетовской семьей в классном заведении в Москве.

    Перед началом матча Василий Уткин, я, Карен Адамян и Саша Журавлев должны были подняться на сцену, поболтать со зрителями, дать свои прогнозы и пожелать всем хорошего просмотра.

    Вася поднялся на сцену первым по маленькой деревянной лесенке, я за ним. И тут у меня нога проваливается в просек лестницы, я неуклюже падаю и ломаю эту лестницу (слава богу не ногу) и всe это на глазах у многочисленных фанатов футбола.

    Кое-как ребята помогли мне подняться. Сажусь рядом с Васей, а он говорит:

    – Не больно?

    ⁃ Да не, нормально

    ⁃ Вообще это я должен был сломать эту лестницу и свалиться с нее, впрочем, я так и предполагал, когда поднимался.

    – Василий Вячеславович, я взяла весь удар на себя.

    – Спасибо!

    Классный был мужик…» – написала Ромашкина.

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    Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной

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