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    Чалов высказался о будущем в ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопросы о том, останется ли он в команде.

    – У тебя была возможность зимой перейти в «Зенит». Почему не сложилось?

    – Я пока не готов об этом говорить.

    – Как обстоит ситуация с продлением контракта с ЦСКА?

    – В процессе.

    – Близки к подписанию нового соглашения?

    – В процессе.

    – Ты много раз говорил, что хочешь уехать именно в Европу. Получается, ты не рассматриваешь другие российские клубы как один из вариантов продолжения карьеры?

    – Ну, видишь, сейчас рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим.

    – Когда последний раз была возможность уехать в Европу?

    – Надо спросить у ЦСКА.

    • В этом сезоне у 25-летнего Чалова 11 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах за ЦСКА.
    • Срок нынешнего контракта игрока с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. В начале марта клуб заявил, что достиг с футболистом принципиальных договоренностей о подписании нового соглашения.

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    Источник: «РБ Спорт»

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