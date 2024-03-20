Чалов высказался о будущем в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопросы о том, останется ли он в команде.
– У тебя была возможность зимой перейти в «Зенит». Почему не сложилось?
– Я пока не готов об этом говорить.
– Как обстоит ситуация с продлением контракта с ЦСКА?
– В процессе.
– Близки к подписанию нового соглашения?
– В процессе.
– Ты много раз говорил, что хочешь уехать именно в Европу. Получается, ты не рассматриваешь другие российские клубы как один из вариантов продолжения карьеры?
– Ну, видишь, сейчас рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим.
– Когда последний раз была возможность уехать в Европу?
– Надо спросить у ЦСКА.
- В этом сезоне у 25-летнего Чалова 11 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах за ЦСКА.
- Срок нынешнего контракта игрока с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. В начале марта клуб заявил, что достиг с футболистом принципиальных договоренностей о подписании нового соглашения.