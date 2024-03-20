Корнеев рассказал, почему Сперцян не перешел в чемпионат Нидерландов

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев считает, что «Краснодар» поступил верно, не став отпускать Эдуарда Сперцяна в чемпионат Нидерландов.
– Сперцян сейчас один из лидеров, летом вокруг него ходило много слухов. Почему он в итоге не перешел никуда ни прошлым летом, ни зимой?
– Летом было слишком долгое ожидание, а почему не перешел зимой – команда идет на первом месте. Все логично.
– Вы говорили летом, что надо подождать, когда вас просили подробно прокомментировать интерес «Фейеноорда» к Сперцяну. Почему Эдуард не оказался в клубе-участнике Лиги чемпионов?
– Потому что он поверил людям, которые занимались этим переходом. Он слишком много времени провел, ожидая «Аякс». Мой вариант с «Фейеноордом» был бы идеальнее для него в спортивном плане.
– Правильно ли поступил «Краснодар», что не отпустил Сперцяна?
– Конечно, правильно – «Аякс» слишком затянул с процессом покупки, заморочив парню голову. До начала сезона оставалось немного времени, и «Краснодар» не мог себе позволить потерю ключевого игрока.
- Сперцян провел в этом сезоне за «Краснодар» 23 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
- Корнеев выступал в Нидерландах восемь сезонов за «Херенвен», «Фейеноорд» и «НАК Бреда».