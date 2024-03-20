Корнеев оценил трансферы «Зенита»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о приобретениях, которые сделал «Зенит» этой зимой.

– Какой из клубов лучше поработал в зимнее трансферное окно?

– Без всякого сомнения, «Зенит».

– Как вам их новички? Это те игроки, которые были нужны здесь и сейчас?

– «Зенит» отлично усилился, Нино и Педро – это точно игроки для проекта, очень качественные. Артур тоже интересный игрок, но по позиции он больше «десятка», чем вингер.

Также «Зенит» хорошо ослабил «Краснодар», взяв Ахметова – единственного российского игрока, который по ходу любого матча мог усилить игру команды.

– Многие видят в Педро замену Малкома. Согласны?

– Педро молод, имеет талант и качества, чтобы заменить Малкома в будущем, но это будет зависеть от многих моментов в периоде его становления как игрока. Надеюсь, что он не оступится и будет продолжать серьезно относиться к футболу.

– При такой результативной игре Кассьерры нужен ли еще дорогой топ-легионер?

– Да, нужен. Я почти уверен, что летом Кассьерра будет продан за хорошие деньги.

– Уже прошло полгода с перехода Изидора в «Зенит». Как оцените его аренду? Со «Спартаком» его даже на замену не выпустили. Это показатель того, что попал не в ту команду?

– Честно говоря, по Изидору у меня были хорошие ожидания по возможному вкладу в игру команды не только на поле, но и в создании правильной конкуренцию.

Пока со стороны создается впечатление, что игрок поймал суперские финансовые условия и успокоился. Но могут быть и другие причины. В целом на сегодняшний день игрок разочаровывает.