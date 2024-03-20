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    Корнеев оценил трансферы «Зенита»

    Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о приобретениях, которые сделал «Зенит» этой зимой.

    – Какой из клубов лучше поработал в зимнее трансферное окно?

    – Без всякого сомнения, «Зенит».

    – Как вам их новички? Это те игроки, которые были нужны здесь и сейчас?

    – «Зенит» отлично усилился, Нино и Педро – это точно игроки для проекта, очень качественные. Артур тоже интересный игрок, но по позиции он больше «десятка», чем вингер.

    Также «Зенит» хорошо ослабил «Краснодар», взяв Ахметова – единственного российского игрока, который по ходу любого матча мог усилить игру команды.

    – Многие видят в Педро замену Малкома. Согласны?

    – Педро молод, имеет талант и качества, чтобы заменить Малкома в будущем, но это будет зависеть от многих моментов в периоде его становления как игрока. Надеюсь, что он не оступится и будет продолжать серьезно относиться к футболу.

    – При такой результативной игре Кассьерры нужен ли еще дорогой топ-легионер?

    – Да, нужен. Я почти уверен, что летом Кассьерра будет продан за хорошие деньги.

    – Уже прошло полгода с перехода Изидора в «Зенит». Как оцените его аренду? Со «Спартаком» его даже на замену не выпустили. Это показатель того, что попал не в ту команду?

    – Честно говоря, по Изидору у меня были хорошие ожидания по возможному вкладу в игру команды не только на поле, но и в создании правильной конкуренцию.

    Пока со стороны создается впечатление, что игрок поймал суперские финансовые условия и успокоился. Но могут быть и другие причины. В целом на сегодняшний день игрок разочаровывает.

    • Корнеев был спортивным директором «Зенита» в 2009–2012 годах.
    • Этой зимой в «Зенит» перешли нападающий Артур из «Палмейраса», полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», защитник Нино из «Флуминенсе» и полузащитник Педро из «Коринтианса».

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1710924930
    Я уже и забыл, что у насесть Изидор. Может быть, он второй Кассьера?
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    Дубина
    1710925135
    Хлама цыганского понабрали))) пЭдры нины паредесы))))
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