Кержаков прокомментировал смерть Уткина

Александр Кержаков отреагировал на новость о смерти Василия Уткина.
«Смерть Василия Уткина – очень трагическая и неожиданная новость. Не помню, когда мы последний раз разговаривали с Василием, но был период, когда я возвращался в Россию из Севильи, и тогда мы часто общались.
Мы даже комментировали «Бетис» – «Севилья» в 2008 году. И на победный финал Кубка УЕФА он приглашал меня в студию.
К сожалению, Россия потеряла одного из самых талантливых спортивных журналистов, комментаторов. К сожалению, в последнее время мы не слышали его на телевидении. Это большая проблема для ТВ, в частности спортивного и футбольного.
Мы все любили «Футбольный клуб», который открыл для нас большое количество комментаторов, которые сейчас работают», – сказал Кержаков.
- Уткин умер в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у него оторвался тромб.
- Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.