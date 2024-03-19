Кержаков прокомментировал смерть Уткина

Александр Кержаков отреагировал на новость о смерти Василия Уткина.

«Смерть Василия Уткина – очень трагическая и неожиданная новость. Не помню, когда мы последний раз разговаривали с Василием, но был период, когда я возвращался в Россию из Севильи, и тогда мы часто общались.

Мы даже комментировали «Бетис» – «Севилья» в 2008 году. И на победный финал Кубка УЕФА он приглашал меня в студию.

К сожалению, Россия потеряла одного из самых талантливых спортивных журналистов, комментаторов. К сожалению, в последнее время мы не слышали его на телевидении. Это большая проблема для ТВ, в частности спортивного и футбольного.

Мы все любили «Футбольный клуб», который открыл для нас большое количество комментаторов, которые сейчас работают», – сказал Кержаков.