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    Кержаков прокомментировал смерть Уткина

    Александр Кержаков отреагировал на новость о смерти Василия Уткина.

    «Смерть Василия Уткина – очень трагическая и неожиданная новость. Не помню, когда мы последний раз разговаривали с Василием, но был период, когда я возвращался в Россию из Севильи, и тогда мы часто общались.

    Мы даже комментировали «Бетис» – «Севилья» в 2008 году. И на победный финал Кубка УЕФА он приглашал меня в студию.

    К сожалению, Россия потеряла одного из самых талантливых спортивных журналистов, комментаторов. К сожалению, в последнее время мы не слышали его на телевидении. Это большая проблема для ТВ, в частности спортивного и футбольного.

    Мы все любили «Футбольный клуб», который открыл для нас большое количество комментаторов, которые сейчас работают», – сказал Кержаков.

    • Уткин умер в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: «Чемпионат»

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