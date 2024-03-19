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    • Ивич не стал называть причины своего увольнения из «Краснодара»

    Ивич не стал называть причины своего увольнения из «Краснодара»

    Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич не дал конкретный ответ на вопрос о своем уходе из клуба РПЛ.

    «Я пока не готов ничего говорить о моем уходе из «Краснодара».

    Я принял для себя решение, что в ближайшее время не будет никаких интервью на эту тему», – сказал сербский специалист.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1710853625
    Мужик!
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    Skull_Boy
    1710857752
    Зачем нам тренер и попытка выиграть чемп, где можно веще и выиграть и кубок, если можно поставить физрука
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