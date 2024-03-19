Ивич не стал называть причины своего увольнения из «Краснодара»

Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич не дал конкретный ответ на вопрос о своем уходе из клуба РПЛ.
«Я пока не готов ничего говорить о моем уходе из «Краснодара».
Я принял для себя решение, что в ближайшее время не будет никаких интервью на эту тему», – сказал сербский специалист.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.