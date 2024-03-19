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    • Директор «Сокола» раскритиковал судейство в матче с «Акроном»: «У арбитра, говорят, папа в «Газпроме» – беспредел!»

    Директор «Сокола» раскритиковал судейство в матче с «Акроном»: «У арбитра, говорят, папа в «Газпроме» – беспредел!»

    Директор «Сокола» Алексей Потапов жестко прокомментировал работу Яну Бобровского, судившего матч 23-го тура Первой лиги против «Акрона» (0:2).

    «Мы будем подавать [в ЭСК] на серию эпизодов. У него [Бобровского], как говорят, папа в «Газпроме». Человек хочет вернуться в Премьер-лигу – и просто откручивает нам голову. Команде, у которой нет денег. Мне вся страна уже позвонила. Беспредел!

    У нас проходил семинар, и нам показали момент из игры с «Нефтехимиком» в начале встречи. Сказали: красная карточка! А судья – кстати, тоже из Питера – даже штрафной не дал.

    У нас когда-нибудь закончится питерская гегемония? Что дальше? Куда нам двигаться? Причем люди избегают серьезного наказания. А нам приходится менять тренеров.

    Вот сейчас Бояринцев, нормальный тренер, остался без работы из-за этих судей. Ребята после игры в раздевалке сидели в шоке.

    Я не помню, чтобы такое было судейство! Пусть Мажич или кто там тогда скажет: если нет денег, то сидите в КФК, пусть скажут, где нам тогда играть», – сказал Потапов.

    «Сокол» обратится в ЭСК РФС по поводу четырех эпизодов матча с «Акроном»:

    • неназначенный пенальти в ворота «Акрона» за игру рукой;
    • удаление Плиева;
    • назначенный пенальти в пользу «Акрона»;
    • неудаление Анджелковича.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии (4)
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    ilichkadr
    1710846402
    Ещё один "Мне вся страна уже позвонила". Пора в "народную" за баблом.
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    Скай
    1710848635
    стыдно за гнилой бЗдинит, стыдно за его вонючего спонсора грязьпром.Тьфу зараза.
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    Спартач80
    1710849583
    Ну вот вам и мнение из регионов. А то всё на Москву киваете, покупашки питерские=))))
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