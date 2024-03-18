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    Титов не посетит матч Россия – Сербия: известна причина

    Егор Титов объяснил, почему не будет присутствовать на товарищеской встрече между сборными России и Сербии.

    «В четверг в Москве пройдeт матч Кубка Гагарина, «Спартак» играет против «Металлурга». Независимо от того, как сыграют завтра.

    Нас опять покажут, и будут вопросы – почему мы на хоккее, а не на футболе? Но параллельно, конечно, будем смотреть футбол.

    Мы болеем за футбол и за нашу сборную, но переживаем и за хоккейный «Спартак». Нас не пригласили на футбольный матч, то есть мы сами пойти не можем. А «Спартак» нас пригласил», – сказал Титов.

    • Россия и Сербия встретятся 21 марта.
    • Матч пройдет на стадионе «Динамо», начало – в 20:00 мск.
    • Российская сборная впервые сыграет с соперником из Европы после отстранения в феврале 2022 года.

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    Источник: Metaratings

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    18.03.2024 23:53
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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1710797118
    Правильно, Егор - там поддержка нужнее !!!
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    Fialet
    1710798217
    И этому сборная не нужна. Что за страна, что в ней за люди...
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