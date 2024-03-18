Титов не посетит матч Россия – Сербия: известна причина

Егор Титов объяснил, почему не будет присутствовать на товарищеской встрече между сборными России и Сербии.

«В четверг в Москве пройдeт матч Кубка Гагарина, «Спартак» играет против «Металлурга». Независимо от того, как сыграют завтра.

Нас опять покажут, и будут вопросы – почему мы на хоккее, а не на футболе? Но параллельно, конечно, будем смотреть футбол.

Мы болеем за футбол и за нашу сборную, но переживаем и за хоккейный «Спартак». Нас не пригласили на футбольный матч, то есть мы сами пойти не можем. А «Спартак» нас пригласил», – сказал Титов.