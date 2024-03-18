В 23 туре Первой лиги «Акрон» дома сыграет с «Соколом». Поединок состоится в понедельник, 18 марта, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Акрон»

Тольяттинцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, имеют в своем активе 38 очков и входят в зону стыковых матчей за право участия в РПЛ. Команда выиграла 11 встреч, в 5 играх сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Акрон» забил 30 голов и пропустил 19 мячей.

«Сокол»

Саратовцы идут на 15 месте с 24 очками. Команда выиграла 6 раз, аналогично сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Сокол» забил 19 голов и пропустил 35 мячей.

Прогноз на матч «Акрон» – «Сокол»

История противостояния команд насчитывает три матча, в которых дважды побеждал «Акрон», еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Тольяттинцы выглядят фаворитом встречи, хоть и невыразительно выступают в последних матчах. Саратовцы не проигрывают в девяти играх кряду, но мы сделаем прогноз на победу «Акрона» (1.69).