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    • «Акрон» – «Сокол»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта

    «Акрон» – «Сокол»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта

    В 23 туре Первой лиги «Акрон» дома сыграет с «Соколом». Поединок состоится в понедельник, 18 марта, и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Акрон»

    Тольяттинцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, имеют в своем активе 38 очков и входят в зону стыковых матчей за право участия в РПЛ. Команда выиграла 11 встреч, в 5 играх сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Акрон» забил 30 голов и пропустил 19 мячей.

    «Сокол»

    Саратовцы идут на 15 месте с 24 очками. Команда выиграла 6 раз, аналогично сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Сокол» забил 19 голов и пропустил 35 мячей.

    Прогноз на матч «Акрон» – «Сокол»

    История противостояния команд насчитывает три матча, в которых дважды побеждал «Акрон», еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Тольяттинцы выглядят фаворитом встречи, хоть и невыразительно выступают в последних матчах. Саратовцы не проигрывают в девяти играх кряду, но мы сделаем прогноз на победу «Акрона» (1.69).

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    Источник: «Бомбардир»

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