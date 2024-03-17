Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Кафанов рассказал о реакции Песьякова на невызов в сборную России

    Кафанов рассказал о реакции Песьякова на невызов в сборную России

    Тренер вратарей «Ростова» сборной России Виталий Кафанов рассказал, как Сергей Песьяков относится к тому, что он не был вызван в национальную команду.

    В марте Россия проведет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

    – Как Песьяков относится к тому, что он без вызова?

    – Думаю, Песьяков хочет в сборную России, но он тоже понимает, что у него было несколько неудачных матчей осенью. Чтобы попасть в сборную, нужно играть стабильно на протяжении длительного отрезка. Могу рассказать, вот почему Лещук рассматривался, но не был вызван… Он хорошо играет, но провел не так много игр.

    Новости по теме
    Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
    Экс-тренер сборной России Игнатьев одним словом охарактеризовал свою пенсию 53
    Лодыгин сравнил сборную России со школой
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:31
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+