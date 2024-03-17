Кафанов рассказал о реакции Песьякова на невызов в сборную России

Тренер вратарей «Ростова» сборной России Виталий Кафанов рассказал, как Сергей Песьяков относится к тому, что он не был вызван в национальную команду.

В марте Россия проведет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

– Как Песьяков относится к тому, что он без вызова?

– Думаю, Песьяков хочет в сборную России, но он тоже понимает, что у него было несколько неудачных матчей осенью. Чтобы попасть в сборную, нужно играть стабильно на протяжении длительного отрезка. Могу рассказать, вот почему Лещук рассматривался, но не был вызван… Он хорошо играет, но провел не так много игр.