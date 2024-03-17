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    • Угальде из «Спартака» сравнил чемпионаты России и Нидерландов: «Здесь больше войны»

    Угальде из «Спартака» сравнил чемпионаты России и Нидерландов: «Здесь больше войны»

    Форвард «Спартака» Манфред Угальде сравнил футбол в Нидерландах и в России. Костариканец перешел в московский клуб в январе этого года из «Твенте».

    «Российские команды играют в более силовой футбол. Я привык к немного другой манере игры. В Нидерландах на поле больше футбола, здесь – больше войны, борьбы, чемпионат больше связан с физикой.

    Есть различия, но тут также много хороших футболистов. Я недавно приехал и еще не знаю многих игроков. Из своей команды отметил бы Криса Мартинса, Наиля Умярова и Данила Пруцева. В «Спартаке» много качественных футболистов», – сказал Угальде.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (6)
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    alefreddy
    1710687010
    вот они как раз посредственные игроки кроме Умярова у двоих иногда бывают хорошие матчи но их так мало
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    val69
    1710689416
    Здесь больше не во*ны.. Здесь больше газа..
    Ответить
    ...уефан
    1710691540
    ... посмотрим на тебя Манфред, каков ты воин)...
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