Угальде из «Спартака» сравнил чемпионаты России и Нидерландов: «Здесь больше войны»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде сравнил футбол в Нидерландах и в России. Костариканец перешел в московский клуб в январе этого года из «Твенте».

«Российские команды играют в более силовой футбол. Я привык к немного другой манере игры. В Нидерландах на поле больше футбола, здесь – больше войны, борьбы, чемпионат больше связан с физикой.

Есть различия, но тут также много хороших футболистов. Я недавно приехал и еще не знаю многих игроков. Из своей команды отметил бы Криса Мартинса, Наиля Умярова и Данила Пруцева. В «Спартаке» много качественных футболистов», – сказал Угальде.