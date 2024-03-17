В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре французской Лиги 1 встречаются «Монако» и «Лорьян». Матч пройдет в Монако, начало – в 17:00 (мск).

«Монако»

Команда Ади Хюттера занимает 3-е место в Лиге 1, набрав 45 очков. Хозяева предстоящей встречи добыли 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 45:34.

«Монако» отстает от лидера чемпионата на 11 очков, от второго места – на 1 балл.

«Лорьян»

«Лорьян» набрал 25 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Режиса Ле Бри добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 33:47.

Идущий в зоне переходных матчей «Нант» отстает от «Лорьяна» лишь по дополнительным показателям.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Монако» – «Лорьян»

На своем поле монегаски должны уверенно обыгрывать аутсайдера. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.92.