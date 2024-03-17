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    «Монако» – «Лорьян»: прогноз на матч 26 тура Лиги 1, 17 марта

    В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре французской Лиги 1 встречаются «Монако» и «Лорьян». Матч пройдет в Монако, начало – в 17:00 (мск).

    «Монако»

    Команда Ади Хюттера занимает 3-е место в Лиге 1, набрав 45 очков. Хозяева предстоящей встречи добыли 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 45:34.

    «Монако» отстает от лидера чемпионата на 11 очков, от второго места – на 1 балл.

    «Лорьян»

    «Лорьян» набрал 25 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Режиса Ле Бри добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 33:47.

    Идущий в зоне переходных матчей «Нант» отстает от «Лорьяна» лишь по дополнительным показателям.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 17.09.23 «Лорьян» – «Монако» – 2:2;
    • 16.04.23 «Монако» – «Лорьян» – 3:1;
    • 11.01.23 «Лорьян» – «Монако» – 2:2;
    • 13.02.22 «Монако» – «Лорьян» – 0:0;
    • 13.08.21 «Лорьян» – «Монако» – 1:0.

    Прогноз на матч «Монако» – «Лорьян»

    На своем поле монегаски должны уверенно обыгрывать аутсайдера. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.92.

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    Источник: «Бомбардир»

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