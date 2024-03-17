В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре французской Лиги 1 встречаются «Монако» и «Лорьян». Матч пройдет в Монако, начало – в 17:00 (мск).
«Монако»
Команда Ади Хюттера занимает 3-е место в Лиге 1, набрав 45 очков. Хозяева предстоящей встречи добыли 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 45:34.
«Монако» отстает от лидера чемпионата на 11 очков, от второго места – на 1 балл.
«Лорьян»
«Лорьян» набрал 25 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Режиса Ле Бри добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 33:47.
Идущий в зоне переходных матчей «Нант» отстает от «Лорьяна» лишь по дополнительным показателям.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 17.09.23 «Лорьян» – «Монако» – 2:2;
- 16.04.23 «Монако» – «Лорьян» – 3:1;
- 11.01.23 «Лорьян» – «Монако» – 2:2;
- 13.02.22 «Монако» – «Лорьян» – 0:0;
- 13.08.21 «Лорьян» – «Монако» – 1:0.
Прогноз на матч «Монако» – «Лорьян»
На своем поле монегаски должны уверенно обыгрывать аутсайдера. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.92.