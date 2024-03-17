В воскресенье, 17 марта, в 29-м туре итальянской Серии А сыграют «Верона» и «Милан». Матч пройдет в Вероне, начало – в 17:00 (мск).

«Верона»

Команда Марко Барони находится на 13-м месте в Серии А, набрав 26 очков. «Верона» добыла 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей 25:36.

От зоны вылета команду отделяет 2 очка.

«Милан»

«Милан» набрал 59 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Стефано Пиоли добыли 18 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 52:32.

От лидирующего «Интера» команда отстает на 16 очков, отрыв от идущего на 3-й строке «Ювентуса» – 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Верона» – «Милан»

«Верона» – удобный соперник для «Милана», который к тому же находится в отличной форме. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.70.