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    • «Ювентус» – «Дженоа»: прогноз на матч 29 тура Серии А, 17 марта

    «Ювентус» – «Дженоа»: прогноз на матч 29 тура Серии А, 17 марта

    В воскресенье, 17 марта, в 29-м туре итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Дженоа». Игра состоится в Турине, начало – в 14:30 (мск).

    «Ювентус»

    Команда Массимилиано Аллегри занимает 3-е место в Серии А, набрав 58 очков. «Ювентус» одержал 17 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 44:23.

    Отставание от 1-го места составляет 17 очков, от 2-го – 1.

    «Дженоа»

    У «Дженоа» – 33 очка и 12-е место в таблице. Подопечные Альберто Джилардино добыли 8 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 31:36.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 15.12.23 «Дженоа» – «Ювентус» – 1:1;
    • 06.05.22 «Дженоа» – «Ювентус» – 2:1;
    • 05.12.21 «Ювентус» – «Дженоа» – 2:0;
    • 11.04.21 «Ювентус» – «Дженоа» – 3:1;
    • 13.12.20 «Дженоа» – «Ювентус» – 1:3.

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Дженоа»

    Шансов на чемпионство у «Ювентуса» нет, а вот с «Миланом» за 2-е место побороться можно. Туринцы обязаны обыгрывать «Дженоа», который решил все задачи и может доигрывать сезон. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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