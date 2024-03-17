В воскресенье, 17 марта, в 29-м туре итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Дженоа». Игра состоится в Турине, начало – в 14:30 (мск).
«Ювентус»
Команда Массимилиано Аллегри занимает 3-е место в Серии А, набрав 58 очков. «Ювентус» одержал 17 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 44:23.
Отставание от 1-го места составляет 17 очков, от 2-го – 1.
«Дженоа»
У «Дженоа» – 33 очка и 12-е место в таблице. Подопечные Альберто Джилардино добыли 8 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 31:36.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 15.12.23 «Дженоа» – «Ювентус» – 1:1;
- 06.05.22 «Дженоа» – «Ювентус» – 2:1;
- 05.12.21 «Ювентус» – «Дженоа» – 2:0;
- 11.04.21 «Ювентус» – «Дженоа» – 3:1;
- 13.12.20 «Дженоа» – «Ювентус» – 1:3.
Прогноз на матч «Ювентус» – «Дженоа»
Шансов на чемпионство у «Ювентуса» нет, а вот с «Миланом» за 2-е место побороться можно. Туринцы обязаны обыгрывать «Дженоа», который решил все задачи и может доигрывать сезон. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.