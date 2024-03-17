В воскресенье, 17 марта, в 29-м туре итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Дженоа». Игра состоится в Турине, начало – в 14:30 (мск).

«Ювентус»

Команда Массимилиано Аллегри занимает 3-е место в Серии А, набрав 58 очков. «Ювентус» одержал 17 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 44:23.

Отставание от 1-го места составляет 17 очков, от 2-го – 1.

«Дженоа»

У «Дженоа» – 33 очка и 12-е место в таблице. Подопечные Альберто Джилардино добыли 8 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 31:36.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Ювентус» – «Дженоа»

Шансов на чемпионство у «Ювентуса» нет, а вот с «Миланом» за 2-е место побороться можно. Туринцы обязаны обыгрывать «Дженоа», который решил все задачи и может доигрывать сезон. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.