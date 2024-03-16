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    Ткаченко объяснил отставку Ивича из «Краснодара»

    Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал отставку из «Краснодара» главного тренера Владимира Ивича.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.

    «Мне не нравится увольнение Ивича, но давайте попробуем поискать логику этого решения. Назвать его неожиданным для тех, кто общается с руководством и следит за жизнью клуба чуть более внимательно, нельзя.

    Работать в такой атмосфере, когда есть разногласия по многим вопросам: игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба – неправильно. И всe это проявлялось уже давно.

    К тому же очевидно, что команда оказалась совершенно не готова к возобновлению чемпионата. И это было видно ещe по играм на сборах. Именно это я неоднократно обсуждал зимой с резидентами программы, которые созвали траурный выпуск по поводу увольнения тренера.

    Ивич проделал крутую работу для того, чтобы команда оказалась лидером после первой части чемпионата, но не сумел убедить руководство, что сможет удержаться хотя бы в тройке, а к этому добавилось накопившееся раздражение. Это и заставило Сергея Галицкого принимать непростое решение», – сказал Ткаченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    portero
    1710601849
    Ивич не слушал рекомендации Галицкого, не склонял голову и смотрел неправильно на хозяина.... Верные псы хозяина покусывали его и жаловались на него, тут повод представился, да и "фортуна" с усталостью накрыла тренера.... Он бы ушёл даже после чемпионства!!!!!
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    САДЫЧОК
    1710605367
    Галицкий самодур деревянный! Однозначно никакие деньги теперь этот клуб не спасут!
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