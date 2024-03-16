Президент РФС Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал будущее Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
– Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали.
– У вас как у РФС есть желание продлить с ним договор?
– Любая договоренность – результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем.
- Контракт между сторонами истекает в августе.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Российская национальная команда более 2 лет отстранена от участия в международных турнирах.