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    • Президент РФС Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

    Президент РФС Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал будущее Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

    – Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали.

    – У вас как у РФС есть желание продлить с ним договор?

    – Любая договоренность – результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем.

    • Контракт между сторонами истекает в августе.
    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Российская национальная команда более 2 лет отстранена от участия в международных турнирах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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