Президент РФС Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал будущее Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

– Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали.

– У вас как у РФС есть желание продлить с ним договор?

– Любая договоренность – результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем.