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    • Григорян: «Промес то ли непроходимо глуп, то ли потерял интерес играть за «Спартак»

    Григорян: «Промес то ли непроходимо глуп, то ли потерял интерес играть за «Спартак»

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о ситуации вокруг спартаковца Квинси Промеса.

    «Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию и пусть играет. Да, он безусловно глуп, но – неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для «Спартака».

    Однако после истории в Эмиратах пришлось задуматься. Теперь пытаюсь понять, то ли Промес непроходимо глуп, то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду. Последняя его выходка стала сильнейшим ударом и по репутации «Спартака», и по репутации самого футболиста.

    Оставлять ли игрока в Москве, если юристам удастся его вытащить? Я бы оставил, но только через определeнную экзекуцию. Штрафами его не напугать. Но в хорошем мужском коллективе всегда есть способы привести в порядок отбившуюся овцу», – сказал Григорян.

    • Ранее 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Промес – лучший бомбардир «Спартака» среди легионеров.

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    Источник: Livesport

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1710529991
    Интересно рассуждение об уме других от человека выдвигающего, как теорию следующее - "то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду" - ага и предпочел завершить карьеру в тюрьме !!! ... При этом конечно соглашусь в необдуманности и глупости поступков, решений и действий Промеса !!!
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    Fialet
    1710530373
    Эт на што Глирарян намекает, через строй пропустить, что ли?
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    slavutiq70
    1710530587
    Ага потерял интерес играть за спартак и решил присесть....
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