Григорян: «Промес то ли непроходимо глуп, то ли потерял интерес играть за «Спартак»

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о ситуации вокруг спартаковца Квинси Промеса.

«Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию и пусть играет. Да, он безусловно глуп, но – неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для «Спартака».

Однако после истории в Эмиратах пришлось задуматься. Теперь пытаюсь понять, то ли Промес непроходимо глуп, то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду. Последняя его выходка стала сильнейшим ударом и по репутации «Спартака», и по репутации самого футболиста.

Оставлять ли игрока в Москве, если юристам удастся его вытащить? Я бы оставил, но только через определeнную экзекуцию. Штрафами его не напугать. Но в хорошем мужском коллективе всегда есть способы привести в порядок отбившуюся овцу», – сказал Григорян.