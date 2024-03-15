Григорян: «Промес то ли непроходимо глуп, то ли потерял интерес играть за «Спартак»

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о ситуации вокруг спартаковца Квинси Промеса.
«Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию и пусть играет. Да, он безусловно глуп, но – неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для «Спартака».
Однако после истории в Эмиратах пришлось задуматься. Теперь пытаюсь понять, то ли Промес непроходимо глуп, то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду. Последняя его выходка стала сильнейшим ударом и по репутации «Спартака», и по репутации самого футболиста.
Оставлять ли игрока в Москве, если юристам удастся его вытащить? Я бы оставил, но только через определeнную экзекуцию. Штрафами его не напугать. Но в хорошем мужском коллективе всегда есть способы привести в порядок отбившуюся овцу», – сказал Григорян.
- Ранее 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Промес – лучший бомбардир «Спартака» среди легионеров.