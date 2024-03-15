Гончаренко прокомментировал призывы к своему увольнению из «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на разговоры об отставке. К ней призвал Василий Уткин.

– Как вам работается в «Урале», когда все чаще говорят о вашей возможной отставке?

– Спасибо! Продолжайте говорить.

– Вы чувствуете давление?

– Какое давление? Вы пишете в Москве, а мы живем в Екатеринбурге. Это вы тут придумываете. Вам же не интересно, что у нас происходит.