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    • Гончаренко прокомментировал призывы к своему увольнению из «Урала»

    Гончаренко прокомментировал призывы к своему увольнению из «Урала»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на разговоры об отставке. К ней призвал Василий Уткин.

    – Как вам работается в «Урале», когда все чаще говорят о вашей возможной отставке?

    – Спасибо! Продолжайте говорить.

    – Вы чувствуете давление?

    – Какое давление? Вы пишете в Москве, а мы живем в Екатеринбурге. Это вы тут придумываете. Вам же не интересно, что у нас происходит.

    • В последнем матче РПЛ «Урал» крупно проиграл «Зениту» (1:4).
    • Команда идет в зоне переходных матчей.
    • Впереди у «Урала» кубковый матч с «Родиной».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1710529825
    Ещё один терпила как и абаскаль Виктор)) гонят уходи
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