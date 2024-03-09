Уткин призвал к отставке Гончаренко и предложил кандидатов на его место

Журналист Василий Уткин считает, что «Урал» может вылететь из РПЛ, если Виктор Гончаренко продолжит работу главным тренером команды. В 20-м туре команда дома крупно проиграла «Зениту» – 1:4.

«У Гончаренко есть такая особенность – наступает момент, когда он идейно иссякает. И дальше на одном упрямстве. Как черепаха перед плинтусом.

Если сейчас «Урал» его не заменит, может, и вылетит. Время для отставки.

Кто вместо Гончаренко?

Если в силах – давно не работает, и лет почти 70 – Тарханов. Фeдч потащит. До конца сезона.

Или Колыванов. Замечательный тренер. Именно для безнадежных ситуаций.

Хочется утонуть красиво – Евс. Тут под крики и афоризмы вполне можно эффектно уйти», – написал Уткин.