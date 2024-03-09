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    • Уткин призвал к отставке Гончаренко и предложил кандидатов на его место

    Уткин призвал к отставке Гончаренко и предложил кандидатов на его место

    Журналист Василий Уткин считает, что «Урал» может вылететь из РПЛ, если Виктор Гончаренко продолжит работу главным тренером команды. В 20-м туре команда дома крупно проиграла «Зениту» – 1:4.

    «У Гончаренко есть такая особенность – наступает момент, когда он идейно иссякает. И дальше на одном упрямстве. Как черепаха перед плинтусом.

    Если сейчас «Урал» его не заменит, может, и вылетит. Время для отставки.

    Кто вместо Гончаренко?

    Если в силах – давно не работает, и лет почти 70 – Тарханов. Фeдч потащит. До конца сезона.

    Или Колыванов. Замечательный тренер. Именно для безнадежных ситуаций.

    Хочется утонуть красиво – Евс. Тут под крики и афоризмы вполне можно эффектно уйти», – написал Уткин.

    • В РПЛ «Урал» проиграл 8 из 9 последних матчей и выиграл только 1 встречу из последних 15.
    • Команда занимает 13 место в РПЛ с 19 очками.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1709995997
    Уткин, дай Уралу столько же БАБЛА, СКОЛЬКО ЕСТЬ у Зенита, и Урал станет чемпионом....
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    qawzsexdr
    1709996114
    Свою кандидатуру пускай предложит
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