Уткин призвал к отставке Гончаренко и предложил кандидатов на его место

Журналист Василий Уткин считает, что «Урал» может вылететь из РПЛ, если Виктор Гончаренко продолжит работу главным тренером команды. В 20-м туре команда дома крупно проиграла «Зениту» – 1:4.
«У Гончаренко есть такая особенность – наступает момент, когда он идейно иссякает. И дальше на одном упрямстве. Как черепаха перед плинтусом.
Если сейчас «Урал» его не заменит, может, и вылетит. Время для отставки.
Кто вместо Гончаренко?
Если в силах – давно не работает, и лет почти 70 – Тарханов. Фeдч потащит. До конца сезона.
Или Колыванов. Замечательный тренер. Именно для безнадежных ситуаций.
Хочется утонуть красиво – Евс. Тут под крики и афоризмы вполне можно эффектно уйти», – написал Уткин.
- В РПЛ «Урал» проиграл 8 из 9 последних матчей и выиграл только 1 встречу из последних 15.
- Команда занимает 13 место в РПЛ с 19 очками.